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В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

На сцене находилось большое число несовершеннолетних артистов разных возрастов.

Фото : Pixabay26 мая 2019, 11:47

Один ребенок погиб, и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером в театре, где проходил творческий танцевальный конкурс. На сцене находилось большое число несовершеннолетних артистов разных возрастов. Судя по распространенным в социальных сетях сообщениям, обрушение сцены произошло в момент, когда выступавшие уже выстраивались для общей фотографии, под сцену провалились несколько десятков человек.

На сцену выбежали зрители, чтобы как можно скорее оказать помощь пострадавшим, однако одного ребенка спасти не удалось. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Власти сообщили, что ответственный за организацию мероприятия взят под стражу. Ведется расследование.


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