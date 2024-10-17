Спустя 66 лет опера "Абай" вновь покоряет московскую публику на сцене Большого театра

Артисты "Астана Опера" представили на сцене Большого театра оперу "Абай". Показ стал частью Международного фестиваля "Видеть музыку", который собирает выдающиеся оперные постановки ближнего и дальнего зарубежья.

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры и информации РК, Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации и администрации Большого театра.

Почетными гостями вечера стали министр культуры и информации РК Аида Балаева, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Даурен Абаев и другие.

"Сегодня мы являемся свидетелями действительно исторического события в культурной жизни наших стран. Помимо огромной духовной и эстетической нагрузки, оно имеет глубокий социально-гуманитарный смысл, поскольку речь идет об ярком примере, когда мы видим, слышим и чувствуем как культура стирает все искусственные барьеры на пути к искренней, чистой и вечной дружбе между народами", – сказала Аида Балаева.

Постановка "Абай" создана выдающимися мастерами – дирижером, лауреатом Государственной премии РК, заслуженным деятелем Казахстана Аланом Бурибаевым; режиссером Джанкарло дель Монако; сценографом Эцио Фриджерио; художником по костюмам, лауреатом премии "Оскар" Франкой Скуарчапино.

Фото: gov.kz

"Это монументальное сочинение было написано более 70 лет назад. Впервые опера была поставлена в 1944 году на сцене Казахского национального театра оперы и балета. Она многократно ставилась на самых престижных международных сценах. В Москве опера "Абай" впервые была продемонстрирована в 1958 году во время декады казахского искусства и литературы. И вот она дебютировала в стенах Большого театра", – рассказали в Министерстве культуры и информации РК.

Спектакль также посетили видные российские деятели искусства. Так, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Николай Кузнецов отметил, что "Астана Опера" привез в Москву поистине замечательный спектакль, и это настоящий подарок для зрителей.

"Вы выбрали произведение казахского композитора, который написал удивительную музыку, настоящую действенную оперную музыку. И посмотрите, как зрители на это реагируют – все настолько тронуты и увлечены! То, что исполнение идет на казахском языке, невероятно важно и прекрасно. Я раньше знакомился с этим произведением, и для меня, как и для многих русских зрителей, перевод хорошо известен. Мы воспринимаем казахскую оперу как что-то родное. Постановка великолепная, и я от души поздравляю вас с успехом в Москве. Уверен, что эта традиция продолжится, и мы еще не раз увидим вас здесь с казахскими оперными произведениями современных композиторов, – заключил профессор.

Известный российский оперный режиссер Михаил Панджавидзе подчеркнул, что не первый раз видит постановку "Абая".

"В оригинале я видел ее в "Астана Опера", и уже тогда был поражен ее масштабом. Уровень труппы традиционно великолепен, и я могу с уверенностью сказать, что любому дирижеру, режиссеру или художнику, работающему с этим коллективом, можно только позавидовать. Это большая удача – работать с такими талантливыми и преданными своему делу людьми. Фигура Абая – это сложная задача для воплощения на сцене. Ведь речь идет о личности планетарного масштаба. Я пересмотрел его стихи, переслушал произведения и каждый раз удивляюсь: как же это приходит людям в голову? Получаю огромное удовольствие от того, что вижу и слышу здесь, в родном Большом театре, где смотрю работу родного мне театра "Астана Опера". Это двойное наслаждение!" – сказал он.

Фото: gov.kz

Опера "Абай" А. Жубанова и Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова не только рассказывает о любви и борьбе добра и зла, но и является зеркалом, отражающим многообразие и глубину казахской души, открывая перед зрителем уникальный уклад кочевой жизни и философские размышления номадов.

Для Большого театра это выступление стало настоящим открытием, позволившим зрителям прикоснуться к многогранной казахской культуре. Зрители отметили высокую вокальную школу артистов "Астана Опера". В их числе заслуженные деятели Казахстана Талгат Мусабаев (Абай), Салтанат Ахметова (Ажар), Меир Байнеш (Айдар), лауреаты многих международных конкурсов ТалгатГалеев (Жиренше), Беимбет Танарыков(Азим), Татьяна Вицинская (Карлыгаш), СұлтанБақытжан (Кокбай), Валерий Селиванов (Сырттан), Рамзат Балакишиев (Нарымбет), Артур Габдиев (Мес).

Заключительное слово сказал заслуженный работник культуры Казахской ССР Владимир Линчевский.

"Сегодняшнее событие – это нечто исключительное, что выходит за рамки обычного. Вы показали такой высокий класс, что это можно было бы представить на любой мировой сцене. Очень ценно, что вы сохраняете замечательные традиции, которые у вас есть. Оркестр и солисты просто великолепны! В чем их секрет? Они пели сердцем. Вы сохранили эти прекрасные традиции. Все, что вы делаете, глубоко, серьезно и философски обосновано. Я в полном восторге от вашего театра. Это по-настоящему классика, такая, как она должна быть. Я очень рад, что посетил спектакль сегодня. И публика, как всегда, не обманешь – она разделяет мое мнение", – сказал он.

Постановка вызвала большой отклик у публики, а аншлаг показал искренний интерес российского зрителя к казахскому искусству. Финальные аплодисменты стоя стали ярким подтверждением успеха оперы "Абай" и ее важной роли в культурном обмене между нашими народами.