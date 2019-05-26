Ножевое ранение получил замакима Карагандинской области

Айдаров на своей странице в Facebook выразил благодарность за беспокойство и заверил, что с ним все в порядке.

В мессенджерах появилась информация о том, что заместитель акима области Алмас Айдаров получил ранение в область груди, передает Zakon.kz.

- 26.05.2019 г. в 05:30 часов в Центральный ОП г. Караганды со скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении. Было установлено, что по своей неосторожности Айдаров Алмас Айдарович (заместитель акима области), 25.10.1983 г.р., порезался по неосторожности (не проникающее ранение в область груди слева), претензий ни к кому не имеет, писать заявление категорически отказывается. По пояснению Айдарова А.А., он резал торт, нож соскользнул, и он порезался. Данный факт зарегистрирован в КУИ ЦОП г. Караганды, - гласит сообщение.

В пресс-службе акима Карагандинской области подтвердили происшествие и заверили, что с заместителем акима области все в порядке.

- Спасибо за беспокойство о состоянии А. Айдарова. Но повода для переживания нет. Заместитель акима чувствует себя хорошо. Полностью здоров. Завтра так же, как и многие казахстанцы, в обычном режиме выходит на работу, - прокомментировала руководитель пресс-службы акима области Марина Шаповалова "Казинформу".

Айдаров на своей странице в Facebook выразил благодарность за беспокойство и заверил, что с ним все в порядке.

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