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Ножевое ранение получил полицейский в Уральске

полицейского ранили ножом, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:31 Фото: pixabay
43-летний сотрудник полиции получил ножевое ранение в Уральске. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Происшествие с ранением сотрудника полиции произошло 12 октября. По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.

"Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в ДП региона.

В Департаменте полиции рассказали, что сотрудник полиции находился в очередном трудовом отпуске.

Ранее стало известно, что в Семее 18 октября 2024 года на автодороге Омск – Майкапчагай произошла авария с участием трех транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции города Семея Асхат Ахатов.

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