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Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

Девочка 2017 года рождения в тяжелом состоянии в реанимации.

Фото : pixabay.com27 мая 2019, 02:01

В Костанае из окна четвертого этажа выпала девочка 2017 года рождения, передает МИА "Казинформ".

На днях медицинская общественность забила тревогу и даже объявила акцию "Безопасное детство", чтобы привлечь внимание родителей к серьезной проблеме - кататравма.

Около 13 часов 26 мая девочка 2017 года рождения (1,5 года) выпала из окна 4 этажа по улице Кобланды батыра, 44. Малышка доставлена бригадой скорой помощи в детскую областную больницу.

Сейчас ребенок в реанимации. Состояние тяжелое.


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