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Ребенок выпал из окна в Костанае

ребенок выпал из окна, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 17:35 Фото: pixabay
В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Стало известно о его состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, ребенок выпал из окна второго этажа. Трагедия произошла в субботу днем, 25 мая, на территории частного дома.

Малыш был госпитализирован с различными травмами в Костанайскую областную детскую больницу.

В Управлении здравоохранения Костанайской области рассказали Zakon.kz о состоянии малыша.

"Ребенок 2021 г.р. поступил в 13:25. Диагноз: высотная травма, падение из окна второго этажа жилого дома. Вследствие чего ушиб мягких тканей поясничной области. Состояние ребенка средне тяжелое, в динамике стабильно".

В ведомстве добавили, что маленький пациент получает лечение в полном объеме в условиях областной детской больницы.

В МЧС очередной раз напомнили: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, которые не предназначены для защиты от падений. Также не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

В Карагандинской области мужчина напоил племянника. В результате несовершеннолетний выпал из окна квартиры с четвертого этажа.

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