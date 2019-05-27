Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Литве выбрали президента

По итогам обработки большинства голосов победителем стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

Фото : baltnews.lt27 мая 2019, 06:10

В Литве завершился второй тур президентских выборов, передает Lenta.ru.

По итогам обработки большинства голосов победителем стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Его поддержали 68,4 процента избирателей. Его соперница, бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните набрала 30,3 процента голосов. Подсчет голосов продолжается, однако результаты существенно не изменятся.

После окончания голосования Науседа заявил, что хотел бы установить более дипломатические отношения с Москвой. Он подчеркнул, что позитивных изменений стоит ждать, только если отношения между Россией и Украиной станут менее напряженными.

В первом туре, который прошел 12 мая, за пост президента боролись девять человек. Науседа набрал 30 процентов голосов, Шимоните отставала от него менее чем на один процент. Для победы в первом туре кандидату нужно получить не менее 51 процента голосов.

Граждане избирают президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания. С 2009 года пост главы государства занимала Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты