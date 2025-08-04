#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Мир

Президент Литвы принял отставку правительства и премьера

отставка правительства, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 18:11 Фото: wikipedia
Указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса подписал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Delfi, глава государства поручил временно исполнять обязанности тому же кабинету министров во главе с министром финансов Римантасом Шаджюсом.

"Президент Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса с должности премьер-министра", – говорится в сообщении.

Отметим, что Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования в отношении его бизнеса, а также в связи с растущей критикой в его адрес. Конституция Литвы предусматривает, что отставка премьера должна сопровождаться отставкой всего Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов готовится уйти в отставку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ученые нашли микропластик в органах человека
Мир
19:43, Сегодня
Ученые нашли микропластик в органах человека
Желание быстро похудеть к свадьбе сына обернулось для американки операцией
Мир
19:34, Сегодня
Желание быстро похудеть к свадьбе сына обернулось для американки операцией
Деноминацию национальной валюты планируют провести в Иране
Мир
19:13, Сегодня
Деноминацию национальной валюты планируют провести в Иране
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: