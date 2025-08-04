Президент Литвы принял отставку правительства и премьера

Указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса подписал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Delfi, глава государства поручил временно исполнять обязанности тому же кабинету министров во главе с министром финансов Римантасом Шаджюсом.

"Президент Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса с должности премьер-министра", – говорится в сообщении.

Отметим, что Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования в отношении его бизнеса, а также в связи с растущей критикой в его адрес. Конституция Литвы предусматривает, что отставка премьера должна сопровождаться отставкой всего Кабинета министров.



Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов готовится уйти в отставку.