Трамп встретился с новым императором Японии

Группа школьников приветствовала Трампа американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра.

Президент США Дональд Трамп в понедельник стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио, передает РИА Новости.

Для приветствия американского президента перед дворцом расстелили красные ковровые дорожки и был выстроен почетный караул. Прозвучали гимны двух стран.

Группа школьников приветствовала Трампа американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра. Затем император Японии и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.

Вечером ожидается также банкет от имени императора в честь американской делегации.

Нарухито - первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Как сообщалось ранее, он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде.

Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

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