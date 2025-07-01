#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
519.29
613.28
6.62
Мир

Трамп решил поругаться с Японией из-за американского риса

Трамп обижен на Японию из-за отказа покупать американский рис, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 03:40 Фото: pixabay
Президент США Дональд Трамп пригрозил наказать Японию за "нежелание" покупать американский рис, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента США, Япония якобы прекратила закупки американского риса и пригрозил ввести в отношении страны более высокие торговые тарифы. Свою угрозу он озвучил в последний день июня на своей персональной платформе Truth Social. При этом, как отмечает CNN, официального заявления японских властей о прекращении закупок не было.

Несмотря на это, Трамп заверил своих подписчиков, что Токио отказался от импорта риса из США, несмотря на "огромный дефицит" этой продукции в стране. Он также заявил, что Япония стала "избалованной" в отношениях с Соединенными Штатами.

"В этот же день главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяши заявил, что торговые переговоры между двумя сторонами продолжаются и японское правительство знает о публикации Трампа, но пока воздерживаются от комментариев", – пишет CNN.

Также Трамп не исключил депортацию Илона Маска и проверку его работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Бразилии 13-летний внук убил бабушку и ранил дедушку из-за обычного конфликта
Мир
01:57, 02 июля 2025
В Бразилии 13-летний внук убил бабушку и ранил дедушку из-за обычного конфликта
Три мировых рекорда за одно путешествие: британка попала в Книгу рекордов Гиннесса
Мир
01:29, 02 июля 2025
Три мировых рекорда за одно путешествие: британка попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ради 26 тысяч тенге британский блогер решил умереть
Мир
22:31, 01 июля 2025
Ради 26 тысяч тенге британский блогер решил умереть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: