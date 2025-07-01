Трамп решил поругаться с Японией из-за американского риса
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Президент США Дональд Трамп пригрозил наказать Японию за "нежелание" покупать американский рис, сообщает Zakon.kz.
Со слов президента США, Япония якобы прекратила закупки американского риса и пригрозил ввести в отношении страны более высокие торговые тарифы. Свою угрозу он озвучил в последний день июня на своей персональной платформе Truth Social. При этом, как отмечает CNN, официального заявления японских властей о прекращении закупок не было.
Несмотря на это, Трамп заверил своих подписчиков, что Токио отказался от импорта риса из США, несмотря на "огромный дефицит" этой продукции в стране. Он также заявил, что Япония стала "избалованной" в отношениях с Соединенными Штатами.
"В этот же день главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяши заявил, что торговые переговоры между двумя сторонами продолжаются и японское правительство знает о публикации Трампа, но пока воздерживаются от комментариев", – пишет CNN.
Также Трамп не исключил депортацию Илона Маска и проверку его работы.
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