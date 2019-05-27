Миру может грозить новый финансовый кризис – эксперт

О возможных последствиях торговых войн США и Китая высказался казахстанский экономист.

Своим видением того, как может обернуться для мировой экономики нынешнее торговое противостояние двух супердержав США и Китая, поделился на своей странице в Instagram казахстанский экономист Арман Байганов. По его мнению, в случае перехода на новый виток взаимных торговых санкций миру грозит рецессия мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, США с Китаем потребляют около 35 млн баррелей в сутки или 35% от мирового потребления нефти. Такой же соразмерный удельный вес потребления приходится на другие сырьевые ресурсы (медь, алюминий и прочее).

- Торговая война снизит объемы промышленного производства двух стран, в первую очередь Китая, так как он в несколько раз больше экспортирует продукцию в США. В Китае многие экспорт ориентированные компании окажутся на грани банкротства, что повысит уровень безработицы, подстегнет девальвацию юаня и снизится благосостояние населения. Китай для поддержания своей экономики будут избавляться от американских ценных бумаг, тем самым провоцируя финансовый коллапс американской экономики и девальвацию доллара США. Взамен китайских товаров американцы будут вынуждены приобретать альтернативные товары собственного производства по более высокой стоимости, что подстегнет инфляцию в стране и снизит уровень доходов населения, – считает Арман Байганов.

По его мнению, все это непосредственно затронет финансовую систему США и Китая, последует череда банкротств банков, процентные ставки для бизнеса непомерно возрастут. Отразится это и на фондовых рынках. Если во время кризиса 2008 года акции подешевели в пике падения до 35%, то в данном случае кризис будет более масштабным и индексы фондовых рынков могут упасть вдвое.

- В результате глубокого финансового кризиса спрос на нефть существенно упадет. Даже в случае снижения объема потребления в США и Китае на 5%, этот объем снижения потребления примерно составит 1,8 млн баррелей/сутки. Все ранее принятые усилия стран соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в размере 2 млн баррелей/сутки сведутся на нет, что приведет к резкому снижению стоимости нефти до 40-50 долларов за баррель Brent. Это аналогично затронет снижение котировок по другим сырьевым ресурсам, – продолжил Арман Байганов.

В итоге, по его мнению, все нефтедобывающие страны захлестнет волна девальвации нацвалют.

- Будем надеяться, что две мировые державы все-таки образумятся, пойдут на взаимные уступки и заключат взаимовыгодное торговое соглашение, а весь мир тем временем спокойно вздохнет, – резюмировал эксперт.

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