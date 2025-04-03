Снижение доходов и ослабление курса тенге: чем грозят Казахстану новые пошлины США

Новые торговые ограничения США могут отразиться не только на Казахстане, но и на всей мировой экономике. Мнением о том, как они могут в перспективе повлиять на казахстанскую экономику, с Zakon.kz поделился экономист.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, объявил о введении пошлин в отношении своих торговых партнеров, пригрозив развязать глобальную торговую войну.

По данным The Guardian, Трамп заявил, что введет 10-процентный всеобщий тариф на все импортируемые иностранные товары в дополнение к "взаимным пошлинам" для нескольких десятков стран.

Казахстан также оказался в числе стран, для которых введены взаимные торговые пошлины. Как мы сообщали ранее, тариф для страны составил 27%. Самые высокие тарифы у Сен-Пьере и Микелона (50%), Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и ЮАР (30%). Самые низкие "базовые" пошлины, по 10%, у Бразилии, Колумбии, Турции, Британии, Сингапура, Украины и ряда других стран.

Ожидается, что общий тариф вступит в силу 5 апреля, а взаимные пошлины начнут действовать 9 апреля.

По оценкам экономиста Армана Байганова, в целом сложившаяся ситуация может иметь определенные негативные последствия.

"США – один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. В 2024 году общий товарооборот между странами составил 3,3 млрд долларов". Арман Байганов

Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть, ферросплавы и другие металлы, то есть преимущественно сырьевые ресурсы. Соответственно, ужесточение торговых барьеров может снизить конкурентоспособность казахстанского экспорта.

"Если пошлины увеличатся, наши производители будут получать меньше дохода, соответственно, налоговые поступления в бюджет сократятся. Но проблема не ограничивается одним Казахстаном – торговые войны уже повлияли на глобальный рынок. К примеру, стоимость нефти резко снизилась. Если ситуация будет ухудшаться, это приведет к замедлению роста мировой экономики". Арман Байганов

Добавим, что, по информации Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent упали почти на 3%, ниже 73 долларов за баррель, в четверг, поскольку рынки стали избегать риска после более высоких, чем ожидалось, тарифов, введенных США.

Стоит уточнить, что, по данным Министерства торговли и интеграции (МТИ), основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие.

"Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами". Пресс-служба МТИ

То есть перечисленные товары не подпадают под дополнительные тарифы. При этом пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов.

Фото: Trading Economics

В долгосрочной перспективе торговые войны могут затронуть весь мир. Например, если Китай и Европа введут ответные меры, цены на нефть и другие сырьевые ресурсы продолжат падать. Однако слишком большого обвала цен ожидать не стоит, предполагает экономист, так как себестоимость добычи тоже играет роль.

Стоит отметить, что Казахстан экспортирует в США не только нефть и металлы, но и уран. По словам экономиста, в стране работает огромное количество предприятий с американскими инвестициями, из которых чуть более 20 – крупные.

"Снижение цен на сырье может отразиться на курсе тенге, поскольку доходы бюджета во многом зависят от экспорта природных ресурсов. При снижении поступлений возможен рост инфляции и ослабление национальной валюты". Арман Байганов

Он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась во время введения санкций против России. Тогда тенге резко обесценился на фоне внешних факторов.

В целом, если торговые конфликты продолжатся, доходная часть бюджета Казахстана может снизиться, что приведет к сокращению налоговых поступлений. В результате предприятия могут столкнуться с уменьшением прибыли, что впоследствии может отразиться также на уровне зарплат и даже занятости населения.

Эксперт добавил, что США также не останутся в стороне. Поскольку они импортируют значительную часть товаров, в стране также возможен рост инфляции. Особенно это касается поставок нефти, электроэнергии и продовольствия из Канады. В ответ на пошлины Канада, скорее всего, примет зеркальные меры, что усугубит ситуацию.

В долгосрочной перспективе торговые войны способны спровоцировать глобальные экономические изменения, что потребует адаптации и пересмотра стратегий развития в разных странах.

Ранее эксперты также высказали мнения относительно пошлин, введенных со стороны США.