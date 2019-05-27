Путин, Лукашенко, Пашинян и Жээнбеков прилетят в Нур-Султан 29 мая

Кроме того, ожидается участие президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

29 мая 2019 года в Нур-Султане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии примут участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, ожидается участие президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

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