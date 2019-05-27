Казахстанец посмертно вошел в Зал славы IIHF

Наивысшее достижение хоккейной сборной Казахстана на Зимних Олимпийских играх достигнуто именно под его руководством

Казахстанский и советский хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года Борис Александров посмертно введен в зал славы Международной федерации хоккея IIHF, передает Zakon.kz.

Торжественная церемония вручения прошла в последний день чемпионата мира по хоккею-2019 в элитном дивизионе.

Почетный знак вручили сыну легендарного хоккеиста Виктору Александрову

- Для меня и для нашей семьи это особый момент введение моего отца Бориса Александрова в зал хоккейной славы Международной федерации хоккея IIHF. Отец посвятил всю свою жизнь этой великолепной игре, сперва как игрок, позже – как тренер. Очень приятно осознавать, что IIHF приняла во внимание страсть, любовь моего отца к делу всей его жизни - хоккею. Мы надеемся, что это событие даст еще один толчок развитию этой великолепной игры в Казахстане, - сказал Виктор Александров.

Как игрок Борис Александров в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в Инсбруке-1976 (3 игры, 2 шайбы), был чемпионом СССР 1975, 1977, 1978, серебряный призер чемпионатов СССР 1974, 1976, в составе ЦСКА и 1981 в составе "Спартак" (Москва). Бронзовый призер чемпионата СССР 1980 в составе "Спартак" (Москва), финалистом Кубка СССР 1978, участником Кубка Канады-76 (5 игр, 2 шайбы). В сборной СССР (1975-77) провел 19 матчей, забросил 4 шайбы. Успел он поиграть и в сборной Казахстана (1995), провел 4 матча, забросил 2 шайбы.

В сезоне 1995/96 был назначен главным тренером "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и возглавил сборную Казахстана. Наивысшее достижение хоккейной сборной Казахстана на Зимних Олимпийских играх достигнуто именно под его руководством. В Нагано-1998 наша хоккейная дружина заняла 8 место, выйдя в четвертьфинал.

До конца своих дней был главным тренером усть-каменогорской команды "Казцинк-Торпедо" и сборной Казахстана.

31 июля 2002 года погиб в автокатастрофе недалеко от российского города Усть-Катав. На месте трагедии стоит памятник в виде хоккейной шайбы с фотографией Александрова. Похоронен в Москве на Митинском кладбище.

Дворец спорта на родине Бориса Александрова в Усть-Каменогорске носит его имя.

Альберт Ахметов

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