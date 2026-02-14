#Казахстан в сравнении
Спорт

19-летний казахстанец вошел в топ-10 на большом трамплине Олимпиады-2026

Илья Мизерных стал восьмым на Олимпийских играх-2026 в прыжках на лыжах с трамплина, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 00:50 Фото: olympic.kz
В Италии в рамках Олимпийских игр-2026 завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина (большой трамплин). В финальном раунде приняли участие два представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Илья Мизерных вошел в десятку лучших спортсменов милая заняв восьмое место – 281,6 очка. Данил Васильев финишировал 27-м, набрав 235,9.

Победу одержал Домен Превц (Словения) – 301,8. Рен Никайдо (Япония) стал вторым – 295,0. Бронзовую медаль завоевал Кацпер Томащак (Польша) – 291,2.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен вошел в десятку сильнейших конькобежцев мира на ОИ-2026.

Елена Беляева
Елена Беляева
