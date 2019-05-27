Это только начало - Say Mo о вылете из проекта "Песни на ТНТ"

Последним конкурсным выступлением Say Mo на проекте стал дуэт с AMCHI.

Алматинка Молдир Есембек, выступающая под псевдонимом Say Mo, завершила свои выступления на втором сезоне российского телевизионного проекта "Песни на ТНТ", передает Zakon.kz.

На предпоследнем этапе конкурса Баста и Тимати отобрали лишь по два участника из каждой команды: одного за счет зрительского голосования, а второго по личным предпочтениям. Удача не улыбнулась казахстанке, Из команды Black Star, где состояла Say Mo. Тимати выбрал ее напарника по дуэту AMCHI, а зрители проголосовали за рэпера Slame, дуэтом с которым наша девушка пела на прошлых этапах конкурса.

Добавим, что последним конкурсным выступлением Say Mo на проекте стал дуэт с AMCHI. Участники исполнили песню "Это важно".

Вылет из проекта не означает конец карьеры. Это понимает и сама Say Mo, написавшая в свое Instagram о том, что "Это только начало".

Об этом же ранее говорила и казахстано-российская певица, артистка лейбла Black Star Наzима.

Альберт Ахметов

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