Это только начало - Say Mo о вылете из проекта "Песни на ТНТ"
Последним конкурсным выступлением Say Mo на проекте стал дуэт с AMCHI.
Алматинка Молдир Есембек, выступающая под псевдонимом Say Mo, завершила свои выступления на втором сезоне российского телевизионного проекта "Песни на ТНТ", передает Zakon.kz.
На предпоследнем этапе конкурса Баста и Тимати отобрали лишь по два участника из каждой команды: одного за счет зрительского голосования, а второго по личным предпочтениям. Удача не улыбнулась казахстанке, Из команды Black Star, где состояла Say Mo. Тимати выбрал ее напарника по дуэту AMCHI, а зрители проголосовали за рэпера Slame, дуэтом с которым наша девушка пела на прошлых этапах конкурса.
Добавим, что последним конкурсным выступлением Say Mo на проекте стал дуэт с AMCHI. Участники исполнили песню "Это важно".
Вылет из проекта не означает конец карьеры. Это понимает и сама Say Mo, написавшая в свое Instagram о том, что "Это только начало".
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ВСЁ ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО Раз и навсегда запомни имя SAY MO???????? ⠀ look: @escaparate_kz ???? ⠀ 1/2/3 or 4?)
Об этом же ранее говорила и казахстано-российская певица, артистка лейбла Black Star Наzима.
Альберт Ахметов
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