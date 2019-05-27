Кто будет отвечать, если облицовка дома упала на человека

Если вашему имуществу либо здоровью нанесен ущерб, вам необходимо обратиться в судебные органы, по его возмещению.

17 мая стало известно о том, что в Нур-Султане облицовочная плитка дома упала на девочку, ребенка доставили в больницу для оказания помощи.На фоне этого события руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева на своей странице в Facebook разместила полезную информацию о том, кто отвечает за состояние домов и куда нужно обращаться, если человеку причинен ущерб из-за недобросовестности ответственных лиц, передает Zakon.kz.

- Хотела с вами поделиться информацией и рассказать о том, кто несет ответственность в подобных случаях и куда нужно обращаться. Осуществляя свою деятельность в жилых комплексах города, КСК должны предоставлять следующие услуги:

- плановые и неплановые осмотры технического состояния конструкций и инженерного оборудования объекта КСК (кроме газового, лифтового оборудования и мусоропровода),

- контроль за содержанием общего имущества объекта и своевременно его устранении выявленных замечаний,

- плановые и неплановые осмотры технического состояния конструкций, для определения работоспособного состояния конструкции и инженерного оборудования, - написала Эльвира Жургенбаева

Далее она продолжила, что на основании актов осмотра КСК обязан:

- составлять перечень мероприятий и объемов работ, нужных для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в последующий осенне-зимний период;

- уточнять объем работ из текущего ремонта (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра на следующий год),

- устранять обнаруженные неисправности и повреждения, которых требует капитального ремонта;

- проверять готовность каждого здания к эксплуатации в осенне-зимних условиях.

Если дом является новым и его гарантийные сроки не истекли, при выявлении подобных нарушений повреждений, либо опасности выпадения облицовочного материала, представители КСК незамедлительно должны провести мероприятия по самостоятельному демонтажу разрушающихся элементов. После чего направлять акты осмотра представителю застройщика для устранения выявленных дефектов.

В случае, если гарантийный срок жилого строения истек, представители КСК несут полную ответственность по его содержанию.

- Это означает, что по результатам всех необходимых осмотров, представители КСК должны составлять дефектный акт и смету расходов на содержание общего имущества объекта. Текущий ремонт должен производиться за счет эксплуатационных расходов с ежемесячных средств, собираемых собственников помещений (квартир). Капитальный ремонт должен производиться за счет собираемых средств аккумулированных на сберегательном счете органа управления объектом кондоминиума (КСК). Представители КСК обязаны провести техническое обследование здания и сооружения. В случае подтверждения аварийности жилого дома, представители КСК должны обратиться в акимат района для проведения ремонтно-восстановительных работ в рамках ЧС за счет выделяемых бюджетных средств, - сообщила Жургенбаева.

На основании вышеописанного она резюмировала, что, если вашему имуществу либо здоровью нанесен ущерб, вам необходимо обратиться в судебные органы, по его возмещению.

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