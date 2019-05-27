ДТП в Италии: спецборт может вернуть пострадавших казахстанок домой

В настоящее время уполномоченными органами прорабатывается вопрос доставки спецбортом авиации в Казахстан.

Пострадавшие в ДТП в Италии гражданки Казахстана могут в ближайшее время вернуться домой, передает корреспондент Zakon.kz.

- На сегодня две женщины находятся после ДТП в больнице в Италии. Консул оказывает всю необходимую помощь, родные женщин с ними, их состояние среднее. Мы вчера получили заключение итальянских врачей о том, что их можно перевозить авиацией. В настоящее время Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения прорабатывают вопрос по доставке их в Казахстан специальным бортом авиацией, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он уточнил, что для возвращения пострадавших обратно на родину необходимо, чтобы врачи совместно провели консилиум.

- Думаем, в ближайшее время этот вопрос решится. Диагноз тот же. У одной женщины подозрение на перелом трех позвонков, у второй - перелом ключицы и трех ребер. Остальные граждане Казахстана получили легкие ранения, отказались от госпитализации и продолжили свой тур, - добавил официальный представитель МИД.

22 мая в Италии перевернулся автобус, в котором находились туристы. В результате ДТП один человек погиб, около 10 пассажиров получили различные ранения. Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП, были девять граждан Казахстана.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!