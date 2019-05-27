Дарига Назарбаева приняла Посла Беларуси

Мы ждем казахстанских инвесторов, - сказал Анатолий Ничкасов.

Председатель Сената Парламента РК приняла посла Беларуси в Казахстане Анатолия Ничкасова по его просьбе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, подчеркнув важную роль межпарламентского диалога.

Дарига Назарбаева отметила продуктивную деятельность депутатов двух стран, в частности, работу подкомиссии по развитию сотрудничества в инновационной сфере.

- В апреле наши сенаторы посетили Минск, где провели первое заседание подкомиссии и были впечатлены достижениями, продемонстрированными в парке информационных технологий. Необходимо углубить сотрудничество в этой сфере на площадке ЭКСПО в Нур-Султане, - сказала Глава Сената.

Спикер верхней палаты Парламента также предложила активизировать работу в рамках Плана совместных действий, который направлен на рост товарооборота и трансферт технологий. По мнению Дариги Назарбаевой, "пока работа в этом направлении ведется только на бумаге".

В ходе встречи подчеркнута важность юбилейного саммита ЕАЭС, который пройдет 29 мая в Нур-Султане. Саммит станет важной вехой в развитии евразийской интеграции и расширении экономического взаимодействия между странами.

- За короткий временной срок сделана большая работа, задана траектория движения, а самое главное – есть политическая воля развивать и укреплять сотрудничество. Главным двигателем интеграционных процессов должны служить экономические интересы, - сказала Председатель Сената. Она указала перспективные направления экономического сотрудничества, в том числе транспортно-логистическую сферу.

- Мы ждем казахстанских инвесторов, - сказал посол Беларуси.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, Анатолий Ничкасов проинформировал о подготовке к международному фестивалю искусств "Славянский базар", пригласив Даригу Назарбаеву в качестве почетного гостя.

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