Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция Лиона задержала двух подозреваемых в организации взрыва

О задержании проинформировал мэр города Жерар Колон в эфире телеканала BFM.

Фото : ForoCoches.com27 мая 2019, 20:24

Французские полицейские задержали двух подозреваемых во взрыве 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, передает ТАСС.

О задержании первого сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

- Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый, - написал он в своем Twitter. Кастанер поблагодарил полицию Лиона и антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры за совместные оперативные действия.

О задержании второго подозреваемого проинформировал мэр города Жерар Колон в эфире телеканала BFM.

Взрыв прогремел 24 мая в центре французского города Лион (административный центр региона Овернь — Рона — Альпы). В результате взрыва пострадали 13 человек, двое из которых до сих пор находятся в больнице.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты