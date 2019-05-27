Полиция Лиона задержала двух подозреваемых в организации взрыва

О задержании проинформировал мэр города Жерар Колон в эфире телеканала BFM.

Французские полицейские задержали двух подозреваемых во взрыве 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, передает ТАСС.

О задержании первого сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

- Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый, - написал он в своем Twitter. Кастанер поблагодарил полицию Лиона и антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры за совместные оперативные действия.

О задержании второго подозреваемого проинформировал мэр города Жерар Колон в эфире телеканала BFM.

Взрыв прогремел 24 мая в центре французского города Лион (административный центр региона Овернь — Рона — Альпы). В результате взрыва пострадали 13 человек, двое из которых до сих пор находятся в больнице.

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