Объявление о продаже троих детей в Актау появилось в Cети

При звонке телефон был отключен.

Запись о продаже троих детей в Актау появилась 27 мая на сайте объявлений, передает Zakon.kz со ссылкой на издание "Тумба".

Объявление первой заметила местная жительница. Из текста объявления следует, что троих детей продают дешево. Здесь же размещено фото троих мальчиков. Далее в тексте речь идет о продаже дома. Объявление было размещено с мобильного телефона в 13:18. При звонке телефон был отключен.

Журналисты обратились в полицию с просьбой уточнить информацию. По неподтвержденной информации кто-то, возможно, решил так пошутить.

Похожее объявление размещал житель Шымкента. Проверкой информации немедленно занялись правоохранительные органы. Однако поместивший объявление человек сразу же удалил аккаунт в сети. Тогда по данному инциденту проводилось досудебное расследование по ст. 12 УК РК "Торговля людьми".

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