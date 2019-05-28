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Автора объявления о продаже троих детей установили

Им оказался один из этих детей.

Фото : Zakon-Auto.ru28 мая 2019, 09:59

Полиция установила автора объявления в Интернете о продаже троих детей, передает Zakon.kz.

Запись о продаже троих детей в Актау появилась 27 мая на сайте объявлений. Из текста следует, что троих детей продают дешево. Здесь же размещено фото троих мальчиков.

Как рассказали в ДП Мангистауской области, автором оказался 10-летний ребенок из этой семьи, он также присутствует на фото. Таким образом мальчик хотел пошутить.

В полиции рассказали, что местные жители увидели объявление и обратились к ним. Сотрудники сразу приняли меры и нашли семью, "продающую" детей. Родители не были в курсе. С ними провели профилактическую беседу. А объявление было удалено.


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