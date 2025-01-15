Трое детей застряли в запертой квартире в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

15 января в одном из жилых домов района Байконур в Астане трое детей остались без присмотра взрослых. В итоге они оказались запертыми в квартире, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери и спасли детей 15, девяти и четырех лет. "Дети переданы матери, в медицинской помощи они не нуждались". Пресс-служба МЧС РК Ранее спасатели помогли водителю грузовика, который застрял в снежном заносе на трассе в Костанайской области.

Поделиться новостью