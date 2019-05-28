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В МВД хотят определить надзирающий за батутами госорган

Сегодня компетенция по контролю за эксплуатацией аттракционов (это не только батутов, а в общем аттракционов) ни за кем не определена.

Фото : КЧС МВД РК28 мая 2019, 10:19

Как сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, сейчас готовятся предложения по определению госоргана, который бы осуществлял контроль за использованием батутов и в целом аттракционов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министр внутренних дел дал поручение комитету подготовить предложения премьер-министру, чтобы определить госорган, который бы осуществлял контроль за использование батутов. И еще министр дал вчера поручение начальникам департаментов полиции, департаментов по ЧС, чтобы по стране провели такие, ну, назвать проверками их нельзя, потому что юркомпетенции у нас нет, но вместе с тем обратить внимание на использование и в рекомендательной форме предложить предпринимателям либо не использовать их (батуты), либо использовать с соблюдением всех мер безопасности, - сказал он.

Сегодня в Предпринимательском кодексе, где оговорены все госорганы, осуществляющие контрольно-надзорные функции, компетенция по контролю за эксплуатацией аттракционов (это не только батутов, а и в общем аттракционов) ни за кем не определена.

При этом Беккер пояснил, что батут в центральном парке Караганды был установлен в тот же день, когда случилась трагедия.

- Батут был установлен в этот же день, и в этот же день произошла такая трагедия. Этот батут не был ранее установлен, и запрета на его эксплуатацию не было. Этот же батут этими же владельцами эксплуатировался на этом же месте в прошлом году, то есть в 2018 году, - уточнил глава комитета.

Также он прокомментировал вопрос по поводу владельца батута, который оказался сотрудником ДЧС, уволившимся за пять дней до произошедшего.

- Проверка проведена. Я хочу вас уверить, задним числом никто никого не увольнял. Данный сотрудник у нас действительно работал с 2001-го по 2019 год. Он характеризовался положительно. Он сам этим бизнесом не занимался. Этим бизнесом занималась его жена. И в 2018 году она оформила ИП, и занималась этим бизнесом. Муж, семья - он ей там помогал. И когда ее допрашивали полицейские, она естественно сказала, кто помогал – муж, - пояснил Беккер.

Как сообщалось ранее, 25 мая в центральном парке Караганды произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок, еще двое попали в больницу. Погибший мальчик в момент трагедии не играл на батуте, он стоял возле киоска. Запустившего надувной батут в эксплуатацию 40-летнего карагандинца задержали.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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