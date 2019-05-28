В МВД хотят определить надзирающий за батутами госорган

Сегодня компетенция по контролю за эксплуатацией аттракционов (это не только батутов, а в общем аттракционов) ни за кем не определена.

Как сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, сейчас готовятся предложения по определению госоргана, который бы осуществлял контроль за использованием батутов и в целом аттракционов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министр внутренних дел дал поручение комитету подготовить предложения премьер-министру, чтобы определить госорган, который бы осуществлял контроль за использование батутов. И еще министр дал вчера поручение начальникам департаментов полиции, департаментов по ЧС, чтобы по стране провели такие, ну, назвать проверками их нельзя, потому что юркомпетенции у нас нет, но вместе с тем обратить внимание на использование и в рекомендательной форме предложить предпринимателям либо не использовать их (батуты), либо использовать с соблюдением всех мер безопасности, - сказал он.

Сегодня в Предпринимательском кодексе, где оговорены все госорганы, осуществляющие контрольно-надзорные функции, компетенция по контролю за эксплуатацией аттракционов (это не только батутов, а и в общем аттракционов) ни за кем не определена.

При этом Беккер пояснил, что батут в центральном парке Караганды был установлен в тот же день, когда случилась трагедия.

- Батут был установлен в этот же день, и в этот же день произошла такая трагедия. Этот батут не был ранее установлен, и запрета на его эксплуатацию не было. Этот же батут этими же владельцами эксплуатировался на этом же месте в прошлом году, то есть в 2018 году, - уточнил глава комитета.

Также он прокомментировал вопрос по поводу владельца батута, который оказался сотрудником ДЧС, уволившимся за пять дней до произошедшего.

- Проверка проведена. Я хочу вас уверить, задним числом никто никого не увольнял. Данный сотрудник у нас действительно работал с 2001-го по 2019 год. Он характеризовался положительно. Он сам этим бизнесом не занимался. Этим бизнесом занималась его жена. И в 2018 году она оформила ИП, и занималась этим бизнесом. Муж, семья - он ей там помогал. И когда ее допрашивали полицейские, она естественно сказала, кто помогал – муж, - пояснил Беккер.

Как сообщалось ранее, 25 мая в центральном парке Караганды произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок, еще двое попали в больницу. Погибший мальчик в момент трагедии не играл на батуте, он стоял возле киоска. Запустившего надувной батут в эксплуатацию 40-летнего карагандинца задержали.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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