ЧП с батутом в Караганде. Задержан владелец аттракциона
11-летний ребенок скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.
40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута, повлекшую смерть ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.
Он водворен в изолятор временного содержания
25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.
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Разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и парках выдает акимат. На территориях ТРЦ и торговых центров батуты устанавливаются на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами.
Аналогичный инцидент произошел в Жанаозене произошел 24 мая.
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