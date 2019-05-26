ЧП с батутом в Караганде. Задержан владелец аттракциона

11-летний ребенок скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута, повлекшую смерть ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Он водворен в изолятор временного содержания

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Караганда - shock_krg (@shock_krg) 25 Май 2019 в 6:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Караганда - shock_krg (@shock_krg) 25 Май 2019 в 5:01 PDT

Разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и парках выдает акимат. На территориях ТРЦ и торговых центров батуты устанавливаются на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами.

Аналогичный инцидент произошел в Жанаозене произошел 24 мая.

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