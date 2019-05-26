Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ЧП с батутом в Караганде. Задержан владелец аттракциона

11-летний ребенок скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

Фото : Pixabay26 мая 2019, 12:21

40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута, повлекшую смерть ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Он водворен в изолятор временного содержания

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Караганда - shock_krg (@shock_krg) 25 Май 2019 в 6:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Караганда - shock_krg (@shock_krg) 25 Май 2019 в 5:01 PDT

Разрешение на установку надувных аттракционов на улицах и парках выдает акимат. На территориях ТРЦ и торговых центров батуты устанавливаются на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами.

Аналогичный инцидент произошел в Жанаозене произошел 24 мая.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты