Актюбинец вовремя вырвался из плена изгонявшего бесов лекаря

Так называемые "лекари" читают молитву, поят различными травяными настойками и получают за это денежное вознаграждение

Псевдолекарь привлечен к административной ответственности в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

В последнее время часто встречаются лица которые под прикрытием религии предлагают медицинские услуги по лечению и изгнанию "беса".

- Так называемые "лекари" читают молитву, поят различными травяными настойками и получают за это денежное вознаграждение от 3 до 10 тысячи тенге в зависимости от заболевания. К примеру, в конце мая актюбинец приверженец деструктивного религиозного течения, закрыв в помещении своего клиента, поил неизвестной жидкостью и избивая палкой пытался изгнать "беса", который вырвавшись обратился в полицию, - отметили в ДП Актюбинской области.

"Лекарь" решением административного суда привлечен к административной ответственности по статье 424 КоАП РК "Незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность".

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