Сбалансированная внешняя политика нашей страны, значительный миротворческий опыт Казахстана, как в формате военных миссий, так и в качестве диалоговой площадки международного уровня, в ООН высоко оценивают

ООН готова закупать казахстанскую военную технику и вооружение для миротворческих миссий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Предоставление военной техники и тепловизионного оборудования для миротворческих миссий ООН, сотрудничество в сфере спутникового мониторинга, а также расширение взаимодействия в сфере цифровизации и телемедицины. Эти вопросы были обозначены в числе приоритетных во время встречи Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева с заместителем Генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атулом Харе. Во встрече также приняли участие постоянный представитель Казахстана в ООН, Кайрат Умаров и постоянный представитель ООН в Казахстане, Шимура Норимаса.

Предложение заместителя Генерального секретаря ООН по использованию казахстанской военной техники в миротворческих миссиях ООН, участники встречи приветствовали, подчеркнув, что наша страна имеет значительный потенциал и стремление к укреплению сотрудничества в этом направлении.

- В Казахстане сегодня работает достаточное количество предприятий, выпускающих военную технику и оборудование, в том числе бронированные автомобили, вертолеты, тепловизионное оборудование, вооружение и боеприпасы. И мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы этот военный потенциал служил делу сохранения мира, - отметил Аскар Жумагалиев.

Сбалансированная внешняя политика нашей страны, значительный миротворческий опыт Казахстана, как в формате военных миссий, так и в качестве диалоговой площадки международного уровня, в ООН высоко оценивают. Потому и намерены усиливать сотрудничество с Казахстаном по многим аспектам, в том числе и на уровне бизнеса.

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