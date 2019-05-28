Никаких проблем. Вице-министр образования о школе с 6 лет

Мы будем обязательно прислушиваться к психологам, педагогам.

Вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева рассказала о том, что не видит проблем с определением ребенка в первый класс с 6 лет, передает Zakon.kz.

В кулуарах правительства Суханбердиева прокомментировала поправки в закон.

- Вы знаете, что в законе "Об образовании" ребенок в 2019 году должен пойти с 6 лет в школу. Обновленная программа предполагает именно с 6 лет. Мы будем обязательно прислушиваться к психологам, педагогам. Психо-эмоциональное состояние ребенка мы изучали и педагоги, и психологи. Эта программа предполагает спокойное обучение с 6 лет. Были у меня на ТВ вопросы о том, что, если ребенок не ходил в детский садик или он не ходил в подготовительные центры. Даже в этом случае ребенок спокойно осваивает эту программу", - отметила она.

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По ее словам, необходимо успокоить родителей.

- Мне задавали вопрос не только как вице-министру, но и как маме, у которой ребенок с 6 лет в прошлом году пошел в 1 класс. Никаких проблем. Мы хотим успокоить родителей, что обновленка предполагает настолько "мягкое погружение" и изучение ребенка, индивидуальный подход к каждому ребенку, так что здесь нет проблем", - заключила вице-министр образования и науки.

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