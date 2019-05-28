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В Казахстане определен единый оператор по поставке нефтепродуктов

Им стала компания "КазМунайГаз – Аэро".

Фото : ehonews.kz28 мая 2019, 14:37

Постановлением Правительства РК от 24 мая 2019 года внесены изменения в постановление от 12 декабря 2014 года "Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов", сообщает Zakon.kz.

Так единым постановщиков бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива стало ТОО "КазМунайГаз – Аэро".

Ранее поставщиком бензина и дизельного топлива было ТОО "ҚазМүнайГаз Өнімдері", постащиком мазута и авиационного топлива – ТОО "КазМунайГаз – Аэро".

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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