Правила поставки нефтепродуктов единым оператором изменили в Казахстане

Министр энергетики приказом от 26 августа 2025 года внес изменения в Правил поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов Вооруженным силам, Пограничной службе КНБ РК, Национальной гвардии РК, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в редакции: "Правила поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов".

Правила определяют порядок организации и осуществления поставок нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов.

В подпункте 1) пункта 7 правил уточняется:

Предусматриваются следующие виды поставки нефтепродуктов:

поставка бензина, дизельного топлива с автозаправочной станции по талонной или карточной системе.

Поставка бензина и дизельного топлива по талонной системе осуществляется путем передачи единым оператором контрагенту талонов в количестве и номиналом, определенных согласно договору, заключенному между единым оператором и контрагентом на условиях EXW-абонентский сектор единого оператора (Инкотермс-2010). Получение нефтепродуктов определенного наименования и в количестве, соответствующем номиналу талона, осуществляется владельцами талонов при предоставлении ими талонов на автозаправочной станции в соответствии с условиями договора в течение срока действия талонов.

Поставка бензина и дизельного топлива по карточной системе осуществляется путем передачи единым оператором контрагенту во временное безвозмездное пользование топливных карт на условиях EXW-абонентский сектор единого оператора (Инкотермс-2010), а также прочих условиях заключенного договора. Количество приобретаемого по карточной системе наименования нефтепродуктов зачисляется на топливную карту на основании заявки на пополнение топливной карты, подаваемой контрагентом в порядке, установленном договором. Получение нефтепродуктов определенного наименования и в количестве, не превышающем зачисленное на топливную карту количество нефтепродуктов, осуществляется владельцами топливной карты при предоставлении ими топливных карт на автозаправочной станции в соответствии с условиями договора.

Талоны и топливные карты действуют на всей территории РК в течение календарного квартала. Срок действия талонов и срок реализации пополнения топливных карт могут быть продлены на период не менее девяносто календарных дней.

При отказе единого оператора по поставке нефтепродуктов приобретать нефтепродукты по карточной системе, вызванного изменением цен на нефтепродукты по карточной системе, в случае чего, контрагенты вправе самостоятельно закупать их на конкурентной основе за счет бюджетных средств на соответствующий год в период с даты получения единым оператором уведомления об изменении цен на нефтепродукты от владельцев автозаправочных станций до утверждения цен уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов.

Также в документе говорится, что поставка нефтепродуктов осуществляется на основании договоров о поставке нефтепродуктов, заключаемых способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в соответствии с подпунктом 25) пункта 3 статьи 16 закона "О государственных закупках".

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.