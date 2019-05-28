Человеческие останки в Усть-Каменогорске: полиция озвучила результаты экспертизы

Останкам более 40 лет.

В департаменте полиции ВКО рассказали, что останкам, найденным в районе автовокзала на проспекте Абая, более 40 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В начале апреля в районе автовокзала рабочие выгрузили грунт, который привезли со строительной площадки. Стройка ведется на улице Карла Либкнехта. В земле обнаружили человеческий череп и несколько костей.

В областном департаменте полиции сообщили, что заведенное по факту находки уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

- Экспертиза костных останков показала, что давность наступления смерти составляет более 40 лет. Определить причину смерти, пол, возраст, рост умершего не представляется возможным. Можно предположить, что останки принадлежат одному человеку, - сообщил заместитель начальника департамента полиции ВКО Елдос Закимов.

Ранее историки комментировали, что в районе улицы Карла Либкнехта ранее располагался частный сектор.

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