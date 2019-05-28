Фируза Шарипова пообещала принести Казахстану олимпийское золото

Спортсменка рассматривает участие в Токио-2020 и в следующей Олимпиаде-2024.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профессиональному боксу оценила свои шансы на попадание в сборную страны для участия в Олимпийских играх-2020 в связи со сменой главного тренера и последними новостями из Международного олимпийского комитета, передает Zakon.kz.

Она считает, что назначение главным тренером женской сборной Казахстана ее бывшего личного тренера Ерика Алгабека повышает ее шансы на попадание в сборную

- С приходом Ерика Алгабека ситуация кардинально меняется. Ерик был моим личным тренером долгое время, и с ним я готова идти дальше, - отметила спортсменка.

Недавно исполком Международного олимпийского комитета МОК отправил предстоящей сессии рекомендацию оставить бокс в программе, но при этом лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) официального признания. Шарипова уверена, что это также ей на руку.

- То, что АIBА больше не представляет бокс на Олимпийских играх, и лицензионные турниры перенесены в связи с этим на следующий год, также увеличивает мои шансы. Если объединить усилия моей профессиональной команды, Казахстанской федерации бокса и женской сборной Казахстана, я уверена, что выиграю золото. Мы проводили секретные спарринги со сборницами из нескольких стран и понимаем, что шансы на победу у меня очень высокие. К тому же я сейчас тренируюсь под руководством тренера женской сборной России. В любом случае я рассчитываю рано или поздно выиграть Олимпийские игры. Рассматриваю участие в Токио и в следующей Олимпиаде. По возрасту я подхожу туда, - заявила Фируза Шарипова.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!