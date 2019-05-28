Токаев подписал указ наградить орденами Путина, Лукашенко и Жээнбекова

Решение приурочено к 25-летию идеи о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил наградить орденами глав России, Беларуси и Кыргызстана, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев": Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики, - сказано в указе Президента РК.

29 мая в Нур-Султане под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В мероприятии примут участие Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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