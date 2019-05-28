Предельно возможную стоимость биткоина назвал аналитик

Что ждет криптовалюту в ближайшем будущем.

Цена на биткоин продолжает расти в цене, бить свои же рекорды. Корреспондент Zakon.kz выяснил с казахстанским экспертом в области криптовалют и блокчейна Рашидом Юсуповым, с чем это связано и не рухнет ли курс снова.

Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.

Рост цены Рашид Юсупов объясняет тем, что в последнее время все больше крупнейших мировых корпораций разрабатывают свои криптовалюты.

- Весь позитив, настрой на рынке вызывает добавочный интерес, появление множества запросов, тренд снова поднимается вверх, вот-вот мы в ожидании очередного хайпа. Дно уже пройдено, все инвесторы понимают, даже обычные спекулянты, что ниже некуда. Вырисовывается разворот, в который пытаются все более-менее просвещенные трейдеры, инвесторы попасть. Также все в ожидании подключения институциональных инвесторов, которые придут уже с большими деньгами. В преддверии этого маленькие инвесторы, инвесткомпании пытаются закупиться как можно больше, потому что когда на рынок криптовалют зайдут гиганты, он может резко взлететь вверх, - считает Рашид Юсупов.

Тем не менее, это не значит, что криптовалюта теперь будет лишь расти в цене. Ажиотаж пройдет, и биткоин снова будет стоить не так дорого, как сейчас.

- Коррекция, конечно, будет, это обычная закономерность. Тренд сейчас идет вверх, и первая остановка будет на отметке 10 тыс. долларов, потом курс может откатиться до 6 тыс., - отметил со-основатель и СЕО проекта Taklimakan Network.

Что произойдет дальше, остается только гадать. Рашид Юсупов полагает, что после 6 тысяч биткоин может взлететь сильнее, чем сейчас, до 15 тыс. долларов за единицу, но это спровоцирует волну обналичивания, что также может снова сбить курс.

- На отметке 15 или даже 20 тысяч многие могут обналичиваться, те, кто ждет более года, там будет сильный уровень сопротивления, который нужно будет пройти. После этого следующая остановка будет на очень и очень высоком уровне стоимости. (...) Рост неизбежен, но с ростом будут появляться новые монеты, отмирать некоторые старые, у которых низкий потенциал, это уже проходили. Но в целом прогнозы на рынок позитивные, как минимум до 15 тысяч может подняться, - считает эксперт.

Максимальная капитализация крипторынка в истории была на 828 млрд долларов, даже триллиона еще не было. А сейчас чуть более 200 млрд. Для сравнения, капитализация в Forex 27 трлн долларов, в мировом фондовом рынке более 70 трлн долларов. Тем не менее, известные топовые аналитики прогнозируют, что в будущем крипторынок составит как минимум 60% от финансового рынка мира, заняв несколько процентов от мирового ВВП. Поэтому уже сейчас государства всего мира пытаются наладить регулирование рынка криптовалют, пока не поздно.

Правовой режим криптовалют в значительной степени варьируется от страны к стране и по-прежнему остается неопределенным или меняющимся во многих из них. В то время как некоторые страны разрешили операции с криптовалютами, другие запретили или ограничили их. Например, Народный банк Китая в начале 2014 года запретил операции с биткойнами китайским финансовым учреждениям[49], но не запретил гражданам сделки с криптовалютами.

В России криптовалюты как таковые не подпадают под запрет или ограничения на владение, но не могут использоваться как средство платежа, так как незаконно покупать товары на любую валюту, кроме как за рубли.

Казахстан, несмотря на консервативную и негативную позицию Национального банка РК, в рамках последних изменений к актам Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), фактически открыл двери крипотовалюте и начал процесс формирования необходимой профессиональной площадки. В рамках МФЦА создано правовое поле для обращения криптовалют, регулирования и функционирования специальных торговых площадок (бирж).

Так, с учетом последних поправок, внесенных в июле 2018 в акты МФЦА, регулирующие финансовые услуги, криптовалюта была выделена в качестве самостоятельного объекта обращения (Private E-currency или Private Electronic Currency/ Private E-money). Как следует из официального определения, приведенного в глоссарии комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг («АФСА»), криптовалюта была определена как "частная криптовалюта", которая представляет собой цифровое выражение стоимости, может продаваться и функционировать в цифровой форме в качестве расчетной единицы, средства обмена или накопления (на основании договоров между ее пользователями), и может быть объектом торговли и быть обменена на национальную валюту, но которая не выпускается и не гарантируется правительством какого-либо государства, и в этом смысле она отлична от национальной валюты (Fiat Currency) и иной виртуальной валюты (E-Currency).

- На площадке МФЦА проводят дискуссии, беседы с представителями государственных структур, обсуждаются возможности регулирования криптовалюты, какими юридическими актами обходить эти моменты и в техническом плане как следить. Сообщество криптовалют в Казахстане начинает развиваться, можно купить и обналичить криптовалюту, есть криптоматы, одна торговая сеть в Казахстане принимает платежи в биткоинах за покупки через интернет-магазин. Проходят конференции, есть криптошколы, - отметил частный инвестор Рустам Кайри.

Тем не менее, рынок криптовалют довольно непредсказуемый и несведующему либо плохо подготовленному обывателю легко потерять на этом рынке все свои деньги. К тому же проблемы, связанные с мошенничеством на крипторынке в действительности, существуют, однако за последний год, с приходом опытных игроков, а также просвещенности, в криптоиндустрии постепенно снижается количество скам-проектов, в сообществе постепенно формируется образованный криптоэнтузиаст, умеющий создавать, продвигать, распознавать или грамотно инвестировать.

Альберт Ахметов

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