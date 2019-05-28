Британца сняли с рейса по прибытии в Казахстан

Мужчина был снят за нарушение правил поведения на воздушном судне,

Транспортные полицейские сняли с авиарейса сообщением Лондон-Нур-Султан гражданина Великобритании за административные правонарушения, передает Zakon.kz.



В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту столицы Казахстана от представителя авиакомпании АО "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что на борту вышеуказанного авиарейса находится правонарушитель. При проверке транспортными полицейскими был установлен 24-летний гражданин Великобритании.

- Мужчина был снят за нарушение правил поведения на воздушном судне, а именно за словесное оскорбление пассажиров и бортпроводников. На письменное предупреждение бортпроводника пассажир повел себя неадекватно, отвечал что не читает на английском языке, оскорблял пассажиров, не реагировал и продолжал непристойное поведение на борту самолета, неподчиняясь инструкциям безопасности. При этом правонарушитель громко ругался, агрессивно реагировал на замечания бортпроводников, отвечая им оскорблениями и мешал обслуживанию пассажиров.

После чего в отношении данного гражданина был составлен административный протокол по статье 566 ч.1 КоАП за нарушение правил поведения на воздушном судне пассажиру Великобритании наложен штраф в размере 3 МРП, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Кроме того, в отношении данного гражданина было дополнительно возбуждено еще одно административное дело по ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство".

Решением Специализированного межрайонного админстративного суда г.Нур-Султан наложен админстративный штраф в размере 5 МРП.

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