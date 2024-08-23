Пьяного гражданина Германии сняли с рейса Астана – Варшава

Гражданина Германии привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне в Астане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП на транспорте пояснили, что 49-летний иностранец находился в состоянии алкогольного опьянении и отказывался выполнять требования экипажа.

"Задержанного привлекли к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. За нарушение правил поведения на воздушном судне его оштрафовали на восемь МРП", – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что с начала 2024 года транспортные полицейские страны за совершение различных административных правонарушений сняли с самолетов 356 человек, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 175, за мелкое хулиганство – 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 19.

Ранее стало известно, что экстренную посадку, которую 17 августа 2024 года совершил в Астане самолет компании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, будет расследовать Швейцария.