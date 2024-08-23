Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пьяного гражданина Германии сняли с рейса Астана – Варшава

полиция, полиция на транспорте , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 18:28 Фото: пресс-служба ДП на транспорте
Гражданина Германии привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне в Астане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП на транспорте пояснили, что 49-летний иностранец находился в состоянии алкогольного опьянении и отказывался выполнять требования экипажа.

"Задержанного привлекли к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. За нарушение правил поведения на воздушном судне его оштрафовали на восемь МРП", – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что с начала 2024 года транспортные полицейские страны за совершение различных административных правонарушений сняли с самолетов 356 человек, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 175, за мелкое хулиганство – 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне – 19.

Ранее стало известно, что экстренную посадку, которую 17 августа 2024 года совершил в Астане самолет компании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, будет расследовать Швейцария.

Читайте также

наркотики, полиция, задержание, синтетика
Полицейские Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
Вооруженных браконьеров задержали в Улытауской области
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
Андрей Дюсупов
Германия Казахстан 2024 год Авиарейсы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: