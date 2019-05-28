Казахстан и Япония обсудили развитие торгово-экономического сотрудничество

Премьер-министр РК Мамин провел встречу с послом Японии Тацухико Касаи.

28 мая премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял в Үкімет үйі Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Казахстане Тацухико Касаи, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В 2018 году товарооборот между РК и Японией вырос на 54% и составил $2 млрд.

Рассмотрены перспективы синергии между экономиками Казахстан и Японии в сферах инвестиций, сельского хозяйства, технологий, инноваций. В данном направлении стороны обсудили возможность проведения казахстанско-японского бизнес-форума, который станет площадкой для углубления деловых связей предпринимателей двух стран и поиска новых инвестиционных возможностей.

Глава Правительства РК подчеркнул важное значение развития стратегического партнерства и подтвердил заинтересованность Казахстана наращивать взаимодействие в области технологического развития. Это позволит повысить производительность труда на предприятиях промышленности и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

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