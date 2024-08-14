Казахстан и Таиланд обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и заместитель премьер-министра Таиланда Пхамтум Вечайячай обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. Они касаются развития торговли, сотрудничества в области туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Таиландом достиг 367 млн долларов. Сторонами рассмотрена возможность расширения линейки поставляемых в Королевство отечественных товаров агропромышленного комплекса. В частности, Казахстан заинтересован в экспорте мяса, овощей и фруктов, зерновых культур, мучных изделий, растительных масел и других продуктов АПК.

По словам Олжаса Бектенова, по поручению главы государства Казахстан развивает национальную товаропроводящую систему с соответствующей инфраструктурой хранения и дистрибуции сельхозпродукции. Это позволит создать необходимые условия для формирования агропродовольственного хаба в нашей стране.

В свою очередь Пхамтум Вечайячай выразил уверенность в укреплении торгово-экономических связей между Таиландом и Казахстаном.

"Сегодня утром мы подписали соглашение по экономическому взаимодействию. Считаю, что этот документ способствует расширению сотрудничества в различных областях, в том числе в торговле, экономике и инвестициях". Заместитель премьер-министра Таиланда Пхамтум Вечайячай

В ходе встречи отмечена положительная динамика развития отношений в сфере туризма, включая предоставление правительством Таиланда безвизового режима для граждан Казахстана. Открытие Консульского пункта в Пхукете позволит обеспечить необходимую поддержку казахстанцам, пребывающим на территории Таиланда.



