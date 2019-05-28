Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Он отменил решение, которое ранее принял Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", — написал экс-президент Грузии на своей странице в сети Facebook.

В преддверии публикации указа Саакашвили написал, что лишение его гражданства было "трусливым поступком недостойного президента", тогда как возвращение будет "смелым поступком достойного президента".

Источник: РБК

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