"Слишком мягкое наказание". Медики Актобе призвали не попадаться "на удочку" лже-целителей

Мужчину оштрафовали почти на 13 тысяч тенге.

В Актобе целитель отделался незначительным штрафом за изгнание "бесов", сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По данным департамента полиции, в конце мая в правоохранительные органы обратился мужчина, пострадавший от так называемого "лечения". "Целитель" - приверженец деструктивных религиозных течений, запер пациента в комнате, поил неизвестной жидкостью и избивал палкой, пытаясь таким образом выгнать из него "нечистую силу". После "сеанса" пострадавший написал заявление, а так называемого "лекаря" привлекли к административной ответственности.

- Решением административного суда лже-лекарь привлечен к административной ответственности по статье 424 кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан "Незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность, - рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Кроме того, у лже-целителя не оказалось лицензии. В итоге, его оштрафовали почти на 13 тысяч тенге.

Медики такое наказание считают слишком мягким. Необходимо налагать более крупные штрафы и лишать подобных врачевателей лицензии, заявляет глава ассоциации семейных врачей региона. А с людьми нужно проводить более активную разъяснительную работу, чтобы в дальнейшем пациенты не попадались на "удочку" всевозможных псевдо-лекарей, отмечает эксперт.

- Я, например, считаю, что если выявлен факт явного нанесения ущерба, даже если человек сам не жалуется, то эти люди должны жестоко наказываться. Вплоть, если у них есть какие-то лицензии, что по мне, вообще дикость, как это он может иметь какую-то лицензию, они должны лишаться этих лицензий, - рассказала председатель Ассоциации семейных врачей по области Татьяна Острецова.

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