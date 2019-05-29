108 олимпийских лицензий по борьбе разыграют на чемпионате мира в Казахстане

Уже известно подробное расписание турнира.

Стало известно полное расписания чемпионата мира по трем видам борьбы, который пройдет с 14 по 22 сентября в столице Казахстана, передает Zakon.kz.

Спортсмены и тренеры всех сборных мира по трем видам борьбы готовятся к чемпионату мира-2019. Мировое первенство в столице Казахстана является особенным турниром - именно здесь будут разыграны первые олимпийские лицензии в греко-римской, вольной и женской борьбе. Ожидается участие более тысячи спортсменов со всего мира.

На чемпионате мира в Казахстане спортсмены, занявшие с первое по шестое места в олимпийских весовых категориях, получат лицензии в Токио-2020. Согласно утвержденной квалификационной системе, на чемпионате мира разыграют львиную долю лицензий на Игры-2020, а именно 108 пропусков по трем видам борьбы. После чего в 2020 году доберут оставшихся участников борцовского турнира Олимпиады, всего в Токио-2020 выступят 286 борцов, в том числе 95 женщин.

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Оргкомитет чемпионата мира-2019 также ведет усиленную подготовку. На состоявшемся в столице совместном совещании, прошедшем по инициативе президента Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева, приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким города-хозяина турнира Бахыт Султанов и президент казахстанской федерации по видам борьбы Сауат Мынбаев.

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- На прошлой неделе мы встречались с президентом Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем, где обсудили подготовку к предстоящему чемпионату мира. Не так много времени остается на подготовительный период, и необходимо ответственно подойти к организации одного из самых крупных мероприятий в олимпийском мире. Подготовка спортсменов – задача тренеров, организационному штабу необходимо сосредоточиться на проведении мирового первенства. Я убежден, что общими усилиями мы хорошо проведем этот чемпионат мира. Проведение лицензионного чемпионата мира – само по себе очень значимое событие. Надеемся, и казахстанским спортсменам удастся порадовать болельщиков, - цитирует главу казахстанского НОК Тимура Кулибаева пресс-служба.

Встречи организационного комитета чемпионата мира обещают проводить регулярно. Более того, в июне столицу Казахстана в очередной раз посетит делегация Объединенного мира борьбы, чтобы ознакомиться с детальным планом подготовки.

- Это большое событие и очень важное. Мы очень заинтересованы в тесном взаимодействии с UWW. Если будем совместно работать, то сможем провести чемпионат на очень высоком уровне, - отметил на совещании министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Уже известно подробное расписание турнира. Квалификационные схватки будут проводить ежедневно с 11 до 16 часов, полуфинальные и финальные схватки начнутся либо в 17, либо в 18 часов в зависимости от дня. Ознакомиться с графиком проведения мирового первенства можно здесь.

Недавно президент НОК РК Тимур Кулибаев провел встречу с президентом UWW, членом МОК Ненадом Лаловичем, где главной темой обсуждения была подготовка к предстоящему чемпионату мира по видам борьбы. На встрече президент UWW выразил уверенность в том, что мировое первенство в столице Казахстана пройдет на высоком уровне.



Отметим, что Казахстан право проведения чемпионата мира получил в сентябре прошлого года. Также лицензионный чемпионат мира планировал турецкий Стамбул.

Альберт Ахметов

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