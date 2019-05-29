Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пашинян уверен в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия

Казахстанские и армянские компании тесно сотрудничают в различных сферах - Токаев.

Фото : Акорда29 мая 2019, 11:19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления двустороннего экономического партнерства.

- У наших стран много общего, казахстанские и армянские компании тесно сотрудничают в различных сферах. Нужно придать этим связям дополнительный импульс, который укрепит торгово-экономические взаимоотношения, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Никол Пашинян также выразил уверенность в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

- Экономические связи между нашими странами укрепляются, товарооборот растет. Но в этом направлении у нас все еще имеется большой потенциал для роста, который пока не используется в должной мере. Нашим структурам необходимо тесно взаимодействовать, в том числе в рамках ЕАЭС, - сказал премьер-министр Армении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты