Пашинян уверен в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия
Казахстанские и армянские компании тесно сотрудничают в различных сферах - Токаев.
Фото : Акорда29 мая 2019, 11:19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления двустороннего экономического партнерства.
- У наших стран много общего, казахстанские и армянские компании тесно сотрудничают в различных сферах. Нужно придать этим связям дополнительный импульс, который укрепит торгово-экономические взаимоотношения, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Никол Пашинян также выразил уверенность в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.
- Экономические связи между нашими странами укрепляются, товарооборот растет. Но в этом направлении у нас все еще имеется большой потенциал для роста, который пока не используется в должной мере. Нашим структурам необходимо тесно взаимодействовать, в том числе в рамках ЕАЭС, - сказал премьер-министр Армении.
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