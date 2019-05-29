Пашинян уверен в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия

Казахстанские и армянские компании тесно сотрудничают в различных сферах - Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы углубления двустороннего экономического партнерства.

- У наших стран много общего, казахстанские и армянские компании тесно сотрудничают в различных сферах. Нужно придать этим связям дополнительный импульс, который укрепит торгово-экономические взаимоотношения, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Никол Пашинян также выразил уверенность в дальнейшем расширении казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

- Экономические связи между нашими странами укрепляются, товарооборот растет. Но в этом направлении у нас все еще имеется большой потенциал для роста, который пока не используется в должной мере. Нашим структурам необходимо тесно взаимодействовать, в том числе в рамках ЕАЭС, - сказал премьер-министр Армении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!