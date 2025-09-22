#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев перечислил направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и США

Токаев в США, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 23:50 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Далее было отмечено, что Казахстан, будучи региональной экономической державой, готов играть ведущую роль в содействии инвестициям и расширении присутствия американского бизнеса в Центральной Азии.

Новый импульс, пишет Акорда, этим усилиям может придать продолжение сотрудничества в рамках форматов C5+ и B5+.

Глава государства проинформировал участников круглого стола о реализации курса экономических и политических реформ.

"Казахстан поставил перед собой четкую цель: построить экономику, основанную на знаниях и инновациях, при этом делая ставку на цифровую трансформацию. Экономика нашей страны играет ключевую роль в развитии региона. Американский бизнес внес существенный вклад в достижение Казахстаном этого важного рубежа. За первые восемь месяцев этого года рост нашей экономики составил 6,5%. Мы намерены поддерживать высокие темпы развития, проводя масштабные политические и экономические реформы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, реализуемая стратегия нацелена на повышение привлекательности Казахстана для прямых иностранных инвестиций. Президент перечислил ключевые направления дальнейшего экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и США.

Первым приоритетом глава государства назвал энергетический сектор, который уже давно является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.

"Мы признаем и высоко оцениваем крупные и успешные инвестиции Chevron и ExxonMobil за последние 30 лет. Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономического потенциала. Мы по-прежнему привержены конструктивному сотрудничеству с нашими американскими партнерами на нефтяных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, стремимся к тому, чтобы наше партнерство и в дальнейшем приносило справедливые и взаимовыгодные результаты. Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе Круглого стола с участием представителей американского бизнеса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
