Присутствие на рынке Казахстана пальмового масла беспокоит депутатов

Депутаты предлагают внести Министерству нацэкономики в комиссию ЕАЭС предложение о внесении изменений в техрегламент по маркировке продовольственных товаров с обязательным указанием наличия в продуктах пальмового масла.

Депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана на заседании обратились к премьер-министру Аскару Мамину в депзапросом, касающимся пальмового масла, передает Zakon.kz.

- В средствах массовой информации появились сведения о том, что всемирной организацией здравоохранения подготовлен новый доклад в отношении использования пальмового масла, который размещен 22 марта текущего года на сайте ВОЗ. В нем экспертами ВОЗ указано, что пальмовое масло ведет к ожирению, развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы и его употребление стало глобальной проблемой для здоровья населения. Данный доклад ВОЗ составлен на основе 48 научных исследований, которые позволили экспертам изучить обстановку с ростом заболевний в 23 странах с высоким потреблением пальмового масла, - зачитала текст запроса депутат Наринэ Микаелян .

Первые упоминания об опасности пальмового жир появились еще в 2003 году.

- Обращает на себя внимание, что комиссия ЕАЭС в течение длительного времени не принимает решения о внесении в регламент нормы, запрещающей использовать в пищевой продукции пальмовое масло с верхним уровнем пЕрекисного числа свыше 0,5 мМ/моль активного кислорода на 1 литр, а также не вводят обязательность указания в маркировке на пищевых продуктах сведений о наличии пальмового масла, запрета указания его как растительный жир. Производители это делают умышленно, чтобы скрыть истинный состав пищевых продуктов, - отметила Микаелян.

Последние испытания на крысах показали что глицидиловые эфиры, содержащиеся в масле, влияют на генетику, приводят к раку и бесполодию. Отдельные эксперты в Российской Федерации указывают на взаимосвязь роста объемов ввозимого пальмового масла с ростом раковых заболеваний среди населения.

- В связи с единым экономическим пространством на прилавки торговых сетей Казахстана попадает значительное количество молочных, сырных продуктов, кондитерских товаров, содержащих пальмовое масло. Обращает на себя внимание информация о том, что в 1 квартале 2019 года в Казахстан по данным таможенных органов ввезено 8194 тонны пальмового масла. Комитет по качеству пищевых продуктов Минздрава о проверке ввозимого пальмового масла какой либо информации широким слоям населения не сообщает, хотя ранее депутаты обращались с таким запросом, - сказано в депзапросе.

В связи с этим депутаты считают необходимым в ускоренном порядке внести Министерству национальной экономики в комиссию ЕАЭС предложение о внесении изменений в технический регламент по маркировке продовольственных товаров с обязательным указанием наличия в продуктах пальмового масла и других названий растительных жиров, а также запретить ввоз и использование на территории ЕАЭС пальмового масла с перекисным числом свыше 0,5 мМ/моль активного кислорода на 1 литр масла.

Также депутаты предлагают рассмотреть вопрос о развертывании на границе передвижных пунктов контроля за качеством продуктов питания, и не допускать ввоз в Казахстан некачественного пальмового масла и других продуктов на его основе.

- С учетом имеющихся фактов отравления детей в школьных столовых совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" пересмотреть порядок проверок столовых в системе обеспечения школьным питанием, исключив процедуру заблаговременного предупреждения работников столовых и пунктов приготовления пищи со стороны органов санэпиднадзора Министерства здравоохранения, тем самым повысить качество выявления и пресечения фактов использования пальмового масла и иных нарушений при производстве питания для школьников, - также сказано в депзапросе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!