Малайзия планирует дарить орангутанов странам, покупающим их пальмовое масло

Малайзия планирует подарить орангутанов странам, которые покупают ее пальмовое масло, в рамках стратегии "дипломатии орангутанов", призванной ослабить обеспокоенность по поводу воздействия этого товара на окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

Эта страна Юго-Восточной Азии является вторым по величине производителем пальмового масла в мире, которое содержится более чем в половине упакованных товаров в супермаркетах – от пиццы и печенья до губной помады и шампуней. Мировой спрос на пальмовое масло обвиняют в вырубке лесов в Малайзии и соседней Индонезии.

Министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии Джохари Абдул Гани заявил в социальных сетях, что страна таким образом покажет свои намерения.

"Нам нужно показать странам мира, что Малайзия является устойчивым производителем масличных пальм и привержена защите лесов и экологической устойчивости".

Передача орангутанов торговым партнерам, таким как ЕС, Китай и Индия, "докажет мировому сообществу, что Малайзия привержена сохранению биоразнообразия", сказал министр, сравнив эту стратегию с "пандовой дипломатией" Китая .

Панда-дипломатия (дипломатия панд) — инструмент публичной дипломатии, применяемый КНР для налаживания отношений с иностранными государствами и решения других международных задач; подразумевает использование больших панд в качестве "дипломатических подарков".

Малайзия сталкивается с давлением со стороны ЕС, который в прошлом году одобрил запрет на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов. Малайзия раскритиковала закон как дискриминационный.

Борнейский орангутан, эндемик острова Борнео, внесен в список находящихся под угрозой исчезновения Международным союзом охраны природы.

Подсчитано, что 100 лет назад общее число орангутанов, вероятно, превышало 230 тыс., сейчас их популяция составляет около 104 700 особей.

Похожие политтехнологические приемы используют в той или иной степени многие главы государств, даря друг другу разных животных. В основном лидеры стран дарят иностранным коллегам собак. Так, в феврале Токаев отправил президенту Франции двух щенков тазы.