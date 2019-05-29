Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

В столице Казахстана проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев, учитывая исторический вклад Елбасы в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

- От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту РФ за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку, - отметил глава государства.

- Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сообщил в twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

27 мая на заседании Бюро Сената Парламента члены Бюро единогласно поддержали инициативу Касым-Жомарта Токаева присвоить Нурсултану Назарбаеву статус "Почетный Сенатор".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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