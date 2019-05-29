Пострадавших в ДТП в Италии казахстанцев в Алматы доставит борт санавиации

Авиаперелет будет осуществлен под наблюдением высококвалифицированного медицинского персонала.

Министерство здравоохранения РК готово транспортировать на родину двоих граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Италии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

28 мая текущего года в Минздрав РК поступило письмо из Министерство иностранных дел РК о необходимости транспортировки двух граждан Казахстана на родину. Медицинская документация этих двух пациентов, пострадавших в результате ДТП в Италии и на текущий момент находящихся в местном стационаре, предварительно была рассмотрена.

По результатам медицинского заключения иностранных специалистов состояние пациентов стабильно тяжелое, получены множественные травмы, существует необходимость транспортировки силами санитарной авиации.

- В свою очередь, Министерство здравоохранения РК выражает готовность к транспортировке пациентов. Подготовлен спецборт санавиации, авиаперелет будет осуществлен под наблюдением высококвалифицированного медицинского персонала. Мобильная бригада санавиации будет не только сопровождать пациентов вовремя транспортировки, но и осуществлять мониторинг, поддержание состояния, обеспечивать их максимальную безопасность на борту. По данным Национального координационного центра экстренной медицины, транспортировка пациентов по линии санитарной авиации будет осуществлена в ближайшие сутки в город Алматы, – сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В ведомстве добавили, что транспортировка в медицинские организации РК граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии в зарубежных клиниках, состояние которых не позволяет обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации является одним из оснований для привлечения сил отечественной санитарной авиации. За весь период силами Министерства здравоохранения РК и службы санитарной авиации оказана помощь более 17 000 пациентам, из них – 59 находящимся в тяжелом состоянии за рубежом.

22 мая 2019 года в Италии (провинция Сиена) перевернулся туристический автобус, в котором находились граждане Республики Казахстан. ДТП произошло в 09:30 утра по местному времени. Автобус, как сообщили местные экстренные службы, вылетел в кювет и перевернулся.

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