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Дания Еспаева не будет лично участвовать в теледебатах

Представлять ее будет глава партии "Ак жол" Азат Перуашев.

Фото : zakon.kz29 мая 2019, 13:41

Кандидат в президенты от партии "Ак жол" Дания Еспаева не будет принимать участия в теледебатах 29 мая, передает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе партии, причина в том, что сетевой график поездок и мероприятий кандидата Еспаевой был запланирован задолго до того, как стало известно о проведении теледебатов.

- Мы сразу сообщили в ЦИК о том, что Дания Еспаева будет в этот день в поездке и не сможет принять участия в теледебатах... - пояснили в пресс-службе партии.

Регламент допускает участие в дебатах представителя кандидата. Представлять Еспаеву будет глава партии "Ак жол" Азат Перуашев.

Теледебаты кандидатов в президенты РК состоятся 29 мая в 18.00. Смотрите текстовую трансляцию на Zakon.kz.


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