Маулен Ашимбаев будет представлять Токаева на дебатах

Касым-Жомарт Токаев участвует в мероприятиях, в основном, в рамках своей основной деятельности в качестве действующего главы государства.

Руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев будет представлять Касым-Жомарта Токаева на дебатах в 29 мая, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Nur Otan".

Касым-Жомарт Токаев участвует в мероприятиях, в основном, в рамках своей основной деятельности в качестве действующего главы государства. Всю агитационную работу ведут его республиканский, региональные и территориальные общественные штабы, а также доверенные лица кандидата.

-Сегодня, как известно, Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета и других сопутствующих мероприятиях международного уровня. Поэтому по поручению Касым-Жомарта Кемелевича от его имени в дебатах примет участие доверенное лицо кандидата, руководитель республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев, - сообщили в пресс-службе партии.

Ранее советник Президента РК Ерлан Карин сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не будет участвовать в теледебатах.

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