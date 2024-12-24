Маулен Ашимбаев отчитался перед Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Сената Парламента. Маулен Ашимбаев проинформировал главу государства о текущей деятельности и планах Сената на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

24 декабря 2024 года Ашимбаев в разговоре с Токаевым уточнил, что с начала третьей сессии Парламентом принято 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами.

В частности, ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений главы государства по вопросам жилищной политики, образования и защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия незаконному обороту наркотиков.

Также, по его словам, в настоящее время на рассмотрении Парламента находятся инициированные сенаторами законопроекты, регулирующие сферы защиты трудовых прав работников, креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

В дополнении он отметил, что Сенатом с начала года проведено около 50 мероприятий, в Правительство сенаторы направили 67 депутатских запросов, а в рамках межпарламентского сотрудничества проведено более 40 международных встреч.

Кроме того, рассказал, что в планах на следующий год – рассмотрение Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов "Об особом статусе города Туркестана" и "О защите прав потребителей". Запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных Году рабочих профессий.

Еще Ашимбаев представил информацию о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по поручению президента.

Сообщил и о том, что одним из приоритетов работы Сената является реализация поставленных Главой государства задач по дальнейшему развитию регионов. По этой линии Палата активизировала работу с депутатами маслихатов;

В заключении Ашимбаев проинформировал президента о подготовке к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который намечен на сентябрь 2025 года.

Днем ранее, 23 декабря, президент дал поручение по строительству АЭС министру энергетики.

